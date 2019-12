CHIESA, Torino gli porta bene: da lì la sua rinascita

Sulle pagine odierne de La Nazione troviamo quest'oggi anche un approfondimento relativo al ritorno di Federico Chiesa in squadra e al suo rapporto fortunato con lo stadio di Torino: come spiega il quotidiano, il recupero fisico (e mentale) del numero 25 e il clima decisamente più sereno attorno a lui dopo il confronto tra il padre e Rocco Commisso hanno avuto come effetto una scarica di adrenalina su Fede, che adesso non vede l’ora di tornare in campo e, soprattutto, di ritrovare la via del gol: Torino è anche un campo che gli porta bene visto che lo scorso gennaio Chiesa grazie a una sua doppietta regalò alla Fiorentina i quarti di finale di coppa Italia e la speranza dei tifosi è che il classe ’97 riallacci il filo dove lo aveva interrotto: da quel freddo pomeriggio iniziò infatti per il giocatore un periodo d’oro, in cui nell’arco di appena un mese mise a segno sette gol.