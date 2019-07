CHIESA, Tifosi vip: tutti con Commisso, la Juve...

"Parlo da tifoso della Fiorentina e da ex dirigente: sono con Commisso e faccio il tifo per lui". E' il commento di Niccolò Pontello riportato dal Corriere dello Sport che sottolinea una differenza tra Chiesa e la cessione di Baggio: "Noi cedemmo Baggio alla fine della nostra esperienza, mentre lui è all'inizio. E allora non c'era la possibilità di rescindere accordi già firmati. Adesso si è ribaltata la situazione e Commisso fa bene a tenere duro". Al riguardo parla anche il presidente del consiglio regionale Eugenio Giani: "La conferma di Chiesa sarebbe un segnale preciso per la costruzione di una squadra ambiziosa. E poi vorrebbe dire non cedere in nessuna maniera alle lusinghe della Juve almeno per questa stagione. Poi ancora l'ex dirigente Pino Vitale, via Radio Bruno: "La Juventus prova a fare il suo ma mi sembra che stavolta abbia perso in partenza".