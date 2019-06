CHIESA SR, Incontro con Rocco non in tempi brevi

Punto di mercato su Chiesa sulle pagine odierne de Il Corriere Fiorentino: come scrive il quotidiano, prima del ritorno di Commisso non c’è al momento in programma un incontro con lo stesso Federico o con chi ne cura gli interessi professionali (il suo entourage si trova fuori città). La sensazione, al momento, è che la parola fine alla vicenda non arriverà durante questo soggiorno del proprietario. I tempi saranno più lunghi, per la società però è necessario che tutto sia chiaro prima di cominciare la prossima stagione. Sì, perché avere una questione a metà in un clima generale rinnovato dal cambio di proprietà potrebbe inficiare in maniera non positiva su tutto l’ambiente. Sullo sfondo restano in attesa dell’evoluzione della vicenda anche le società che da tempo si sono interessate al giocatore: Juventus e Inter dall’Italia, Bayern Monaco su tutti all’estero.