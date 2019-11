CHIESA, Senza FR7 si è rotto qualcosa. A Verona...

Sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio si torna a parlare questa mattina della chiacchierata estate di Federico Chiesa, tirato pubblicamente fuori dal mercato e quasi costantemente con l’aspetto imbronciato. L’attaccante però non si è dato per vinto, non è nella sua indole: dopo un paio di gare grigie in campionato, ha ritrovato la sua migliore condizione, prendendosi il suo posto da leader, grazie soprattutto alla mano che gli ha dato in attacco un compagno come Ribery. Con la squalifica del francese però qualcosa si è rotto, con Chiesa che ha ripreso l’abitudine di voler provare a fare tutto da solo: il suo rendimento si è fatto di colpo passivo. L’occasione per il riscatto sarà domenica a Verona.