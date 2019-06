CHIESA, Sarà una lunga estate calda. Il suo futuro...

All'interno dell'edizione odierna de La Nazione, c'è un punto dedicato a Federico Chiesa. L'attaccante della Fiorentina è assoluto protagonista con l'Italia U-21 agli Europei di categoria, e lo sarà anche del mercato. Il quotidiano scrive che potrebbero arrivare offerte da almeno 70-80 milioni di euro e, anche se c'è un contratto in vigore fino al 2022, sarà inevitabile un incontro tra la dirigenza viola e l'entourage del ragazzo. Servirà provare ad andargli incontro, per evitare di avere il giocatore simbolo scontento e di perderlo a zero in futuro, come capitato altre volte in passato. Prima dell'avvento di Commisso ci aveva (ri)provato il Napoli, mentre Juventus ed Inter rimangono ancora in attesa alla finestra. Il nuovo proprietario, però, è stato chiaro sin da subito nella sua volontà di trattenerlo.