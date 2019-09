CHIESA, Riecco Gasperini: la chance per sbloccarsi

Come sottolinea questa mattina Il Corriere Fiorentino, per Federico Chiesa domenica ci sarà l’occasione per sbloccarsi, in particolare contro l’Atalanta di quel Gasperini che lo scorso anno lo accusò di essere un «cascatore». Si arrivò ad un soffio dall’azione legale (Enrico e la famiglia ci pensarono seriamente) e, quelle parole, hanno contribuito a creare attorno a Fede un clima spesso ostile. «Non voglio più sentir parlare di Chiesa come simulatore», ha tuonato Montella dopo la sfida Napoli e clamorosa simulazione di Mertens. Domenica Federico sarà titolare e avrà un motivo in più per dare un calcio al passato per correre verso il futuro.