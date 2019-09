CHIESA, Rendimento negativo: Mancini vuole di più

Secondo il Corriere dello Sport, Federico Chiesa sta vivendo un periodo di turbamento. Non fosse altro per la prestazione negativa offerta in Nazionale contro l'Armenia. Dopo la permanenza alla Fiorentina voluta dalla nuova proprietà, si profila il momento più difficile della carriera dell'attaccante, anche perché il ct Roberto Mancini non ha usato mezzi termini per chiedergli maggiore impegno: zero reti, finora, in quattordici partite in azzurro.