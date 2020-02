CHIESA, Può segnare per la terza partita consecutiva

Federico Chiesa non ha mai segnato per tre partite di fila in carriera. Lo riporta il Corriere dello Sport, che sottolinea come contro il Milan avrà l'occasione di farlo per la prima volta, proprio contro Stefano Pioli con cui il 25 viola è molto legato. Chiesa in una partita è già riuscito a segnare tre gol, ma segnare per tre partite consecutive sarebbe un passo avanti nella sua carriera. Se segnasse domani, peraltro, sarebbe il trentesimo gol in maglia viola: numeri importanti, che lo mettono ancora di più sotto i riflettori.