CHIESA, Pronto contratto alla Ribery. Ma Enrico...

Lungo focus sul momento di Federico Chiesa sulle pagine odierne de Il Corriere Fiorentino: come scrive il quotidiano, non è un mistero che papà Enrico avesse in mano un accordo con la Juventus per un contratto di cinque anni a cinque milioni di euro netti a stagione e, se a Firenze non fosse cambiata la proprietà, l’affare sarebbe forse andato in porto. Sussurri raccontano che si stesse ragionando sulla base di Demiral, Spinazzola, più un forte conguaglio in denaro a favore della Fiorentina. Poi, la storia è cambiata e Chiesa è rimasto: adesso Commisso potrebbe mettere sul tavolo un nuovo contratto, con un ingaggio al livello di quello di Ribery. In concreto però, ancora non è stato mosso alcun passo e in agenda (almeno a breve) non c’è nessun incontro. Anche perché quanto accaduto in estate ha irrigidito i rapporti. Enrico in questo momento non sente la necessità di incontrarsi col club che, da par suo, pare sulla stessa linea.