CHIESA, Per il rinnovo questione rinviata a Natale

L'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino quest'oggi parla brevemente anche di Federico Chiesa e della questione legata al rinnovo di contratto del numero 25. Un tema affrontato anche ieri dal dirigente viola Joe Barone: «Inutile parlare sempre del contratto, va lasciato lavorare: è un giocatore della Fiorentina. Direi che sta facendo un ottimo inizio di campionato, è molto giovane e per il resto ci sarà tempo». Per Fede probabilmente - spiega il quotidiano - la questione sarà rimandata a Natale. Certo, per poter trattenere, e attrarre, giocatori così, sarà importante creare un club sempre più ambizioso e, quindi, ricco. La domanda è: sarà sufficiente per convincerlo a restare?