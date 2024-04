CHIESA, Ottimismo per il rinnovo. Domani titolare

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riportato quest'oggi da La Gazzetta dello Sport, Federico Chiesa è pronto a prendersi il presente e il futuro della Juventus. Il presente si chiama Fiorentina e l'ex viola dovrebbe essere della partita, accanto all'altro ex Vlahovic, avendo smaltito l'attacco influenzale. Il futuro invece si chiama rinnovo di contratto. Con il passare delle settimane il prolungamento sembra sempre più vicino, soprattutto dopo la certezza per la Juventus di partecipare al prossimo mondiale per club, una competizione che porterà 50 milioni nelle casse dei bianconeri e che stuzzica Federico Chiesa.

Inoltre il DS bianconero Cristiano Giuntoli è fiducioso visti suoi ottimi rapporti con Fali Ramadani, l'agente di Chiesa. Ancora non è stata intavolata una vera e propria trattativa ma ci sono stati diversi contatti e a breve, vista la scadenza a giugno 2025, ci sarà l'accelerata. Per quanto riguarda lo stipendio dovrebbe rimnere intorno ai 5 milioni di Euro