CHIESA, Ora è in dubbio la sua titolarità in azzurro

La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla crisi degli esterni italiani. Da Florenzi a Bernardeschi, passando per Chiesa ed Insigne. L'attaccante viola - si legge - non ha più la garanzia di una maglia da titolare, messa nove volte nelle ultime dieci partite (fuori solo con la Bosnia). L’ultima, con la Grecia, durò 39’ per infortunio, e al suo posto entrò Bernardeschi, ma il fatto è che i gol in più che da tempo gli chiede Mancini sono tuttora una volontà inespressa: ancora zero in azzurro, solo due in campionato con la Fiorentina. Cosa che ha consegnato alla Nazionale un Chiesa un po’ frustrato e molto abbattuto, non bastasse il senso di malcontento che si trascina dietro da inizio stagione.