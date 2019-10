CHIESA, Oltre il danno anche la beffa. E Barone...

Come si suol dire, oltre il danno anche la beffa. E' stato così per Federico Chiesa che dopo aver rimediato un'ammonizione per simulazione contro il Brescia dovrà pagare anche un'ammenda di 2 mila euro. Come scrivono sia Corriere Fiorentino che La Nazione in realtà il numero venticinque viola rialzandosi dopo l'accaduto ha accennato un segno di scusa e non ha reclamato alcun rigore. Una decisione che ha fatto innervosire non poco il giocatore che al momento della sostituzione non ha nascosto la sua rabbia. Barone e Pradè hanno preso le difese del ragazzo immediatamente: "Speriamo che non c'entrino i pregiudizi". Questo il "coro" che si eleva dalle figure societarie viola considerando il fatto avvenuto l'anno scorso in un Fiorentina-Atalanta quando il tecnico nerazzurro diede questa etichetta al giocatore.