CHIESA, Non partirà per Nantes con i compagni

La Juventus deve rinunciare a Federico Chiesa, fermato da un problema muscolare alla vigilia del match contro il Nantes valido per il ritorno dei playoff di Europa League. Come riporta La Stampa, con l'ex Fiorentina out sarà Angel Di Maria il faro della manovra offensiva bianconera. L'argentino agirà alle spalle di Vlahovic in un 3-5-1-1, che può diventare un 3-4-3 nel momento in cui lui si allarga da una parte e Kostic dall'altra. Soprattutto, il Fideo sarà il giocatore che dovrà permettere alla Juventus di saltare le barricate di un Nantes che conosce bene. Da giocatore del PSG ha affrontato i canarini 12 volte, vincendo 9 volte e collezionando 4 reti e 6 assist.