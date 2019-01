CHIESA, Niente rinnovo ora. E babbo Enrico...

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si concentra questa mattina su Federico Chiesa e sul suo futuro, visto il rendimento e elevato e le tante voce circa la sua destinazione prossima in estate: la famiglia del giocatore (babbo Enrico ne cura gli interessi) si aspettava un riconoscimento ulteriore che non sta arrivando da un punto di vista contrattuale. E al momento l'incontro tra la Fiorentina e il suo entourage non è neppure in ponte, considerando che Chiesa ha prolungato un anno fa fino al 2022 il proprio contratto nel novembre del 2017.