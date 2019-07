CHIESA, Nel valzer di punte della Juve è il punto fermo

La Juventus sta riflettendo su chi confermare e chi no del proprio reparto d'attacco, scrive stamani Tuttosport. E al momento nel traffico di punte che coinvolge Higuain, Douglas Costa, Kean e Mandzukic il punto fermo non è nella rosa bianconera: è Federico Chiesa. La Juventus proverà in tutti i modi a prendere il talento della Fiorentina, forte di un accordo già raggiunto da tempo con il giocatore. Commisso ha ripetuto più volte la sua volontà di trattenere Chiesa, mettendo però sempre una postilla "ammesso che io sappia tutto". Il piano bianconero dunque prevede la cessione di uno tra Higuain, Mandzukic o Kean per virare tutto su Federico Chiesa: la trattativa non si prevede semplice.