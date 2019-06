CHIESA, Le contropartite a cui pensano Juve e Inter

È cominciata già da tempo la partita a scacchi tra Inter e Juventus per Federico Chiesa, scrive stamani La Gazzetta dello Sport. I bianconeri, in attesa dell'arrivo di Maurizio Sarri, pensano a come monetizzare al massimo da Douglas Costa prima di poter far partire l'assalto alla Fiorentina, mentre l'Inter ha poso Chiesa come uno degli obiettivi primari per poter puntare allo Scudetto. Ad ogni modo, i piani delle due squadre sono questi rivela la rosea: la Juventus vorrebbe inserire nell'affare contropartite come Mandragora, Orsolini e Kean ma per tutti e tre i giovani ci sono grossi ostacoli, per cui sarà più probabile un'offerta di solo cash, mentre l'Inter pensa ad inserire nel'affare o Gagliardini, o Karamoh o Pinamonti. Un fatto è certo: Inter e Juve faranno di tutto per restare nel vivo di questa trattativa il più a lungo possibile.