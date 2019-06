CHIESA, La chiusura di Commisso lo infastidisce

Secondo quanto scrive stamani il Corriere Fiorentino, l'impressione è che Federico Chiesa, pur non avendolo mai manifestato apertamente, contasse di andarsene per calcare palcoscenici prestigiosi già quest'estate. Infatti la fase pronunciata in conferenza stampa da Rocco Commisso, "Non sarà il mio Baggio", ha preso in contropiede l'entourage del giocatore. Anzi, le parole del magnate italo-americano pare siano state accolte con fastidio da Chiesa. A questo punto non è escluso un braccio di ferro con la nuova proprietà gigliata, anche perché dietro l'angolo ci sono l'Inter di Conte e la Juventus pronta ad offrire all'attaccante un lungo contratto da 5 milioni l'anno. Presto avrà luogo un incontro con babbo Enrico per fare chiarezza.