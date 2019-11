CHIESA, L'Inter pensa alle carte Gabigol e Politano

Come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, Giuseppe Marotta si era ormai dato per vinto su Federico Chiesa. Invece gli ultimi fatti di casa Fiorentina hanno riacceso il caso, e adesso l'Inter sta pensando a come proporre la propria offerta per il talento della Fiorentina. Anche perché la società nerazzurra si è ritrovata in mano un tesoro che vuole far fruttare: Gabigol non è stato riscattato a 22 milioni dal Flamengo, e per Marotta vale 35 milioni. Ecco perché il brasiliano potrebbe diventare una pedina nell'affare Chiesa: o come contropartita tecnica, oppure vendendolo e investendo i suoi soldi sul 25 gigliato. Altra possibile contropartita potrebbe essere Matteo Politano, seguito da tempo da Pradè.