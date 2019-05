CHIESA, L'Inter lo vuole come primo regalone a Conte

Federico Chiesa potrebbe essere il primo regalone dell'Inter al suo prossimo nuovo allenatore Antonio Conte. E' quanto scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che aggiunge le eventuali cifre dell'operazione: la Fiorentina chiede 70 milioni, l'Inter vorrebbe inserire contropartite come ad esempio Gagliardini (come anticipato da FirenzeViola.it, leggi qui) per abbassare il prezzo. Di sicuro c'è che l'Inter sta sondando il terreno con la squadra viola e con babbo Enrico per capire come far approdare l'esterno a Milano. Tutte le altre trattative sono ferme: Chiesa è il profilo per perfetto per la prossima Inter di Conte.