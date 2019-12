CHIESA, Il primo tarlo di Iachini: la sua caviglia?

Sarà un programma decisamente fitto quello che vedrà protagonista la Fiorentina nei prossimi giorni: come spiega questa mattina Il Corriere dello Sport-Stadio, domani avverrà la presentazione ufficiale di Beppe Iachini alla stampa alla presenza del diesse Daniele Pradè che salirà apposta da Roma. Il giorno dopo, domenica, sarà invece tempo del primo allenamento in vista della ripresa del campionato e sarà in quella circostanza che dovranno essere valutate con attenzione le condizioni di Chiesa: l’esterno ha salutato la sfida con la Roma per il persistere del dolore alla caviglia ma, come svelato da babbo Enrico, Chiesa è rimasto a Natale a Firenze per continuare a lavorare al centro sportivo.