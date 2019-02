CHIESA, Il day after: sms e pallone da autografare

L'edizione odierna de La Nazione racconta quelli che sono i dettagli del "day after" di Federico Chiesa, a 24 ore dalla meravigliosa tripletta realizzata in Coppa Italia contro la Roma. Telefonate, sms, infiniti tag su Instagram: Firenze è ai piedi del suo idolo ma anche i grandi del calcio non sono rimasti impassibili alla sua tripletta. Dal ct Mancini fino a Bernardeschi: tutti si sono affrettati a inviare i propri complimenti a Chiesa, che per il momento ha deciso di centellinare le risposte (la sua chat di Whatsapp è stata presa d’assalto). Chi lo ha visto da vicino nell’immediato post gara di mercoledì racconta di un Federico mai così esaltato: Chiesa ha voluto ringraziare ad uno ad uno tutti i componenti dello staff medico e tecnico, compresi i magazzinieri e i dirigenti che si sono uniti alla festa lontano da occhi indiscreti. A casa Chiesa la vita è invece continuata a scorrere naturalmente, con il consueto “low profile” che tanto piace a babbo Enrico: quel pallone giallo che tre volte Federico ha scaraventato alle spalle di Olsen presto sarà nel salotto di casa sua (per adesso è ancora nell’armadietto degli spogliatoi del Franchi, pronto per essere autografato da tutti i compagni).