CHIESA, Ieri è stato nullo: quanti errori commessi

Come sottolinea questa mattina Il Corriere dello Sport-Stadio, la Fiorentina non esiste se non quando la partita ha poco da dire. Di Federico Chiesa ieri - sottolinea il quotidiano - c’è stato “il nulla e dintorni”: errori di concentrazione, di posizione, di passaggi più elementari che non riescono con gli stop che finiscono a cinque metri di distanza. Una partita condizionata, questo sì, dal brutto intervento sulla caviglia ricevuto nel primo tempo ma non giustificabile per il valore del calciatore, ieri totalmente assente.