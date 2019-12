CHIESA, Iachini ci parlerà: sarà punta come Dybala?

Come rivela questa mattina l'edizione locale de La Repubblica, uno dei primi passi che farà Iachini, sarà quello di parlare con Federico Chiesa. Troppo importante la sua classe al servizio della squadra. Smaltito il fastidio alla caviglia, a Chiesa il nuovo tecnico chiederà una grande mano anche dal punto di vista tattico. Ai tempi di Palermo, Dybala esplose letteralmente perché Iachini decise di schierarlo come punta. Lavorare dunque sulla finalizzazione, sulla concretezza, sul senso del gol di Chiesa e compagni per ritrovare il sorriso e trascinare fuori dalla zona rossa una Fiorentina in cerca di serenità.