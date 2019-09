CHIESA, I voti dei quotidiani: prestazione no

Una prestazione piuttosto incolore per Federico Chiesa ieri con l'Italia impegnata contro l'Armenia. Per l'esterno della Fiorentina 60 minuti in campo e più che altro molti calci presi dagli avversari, con i quotidiani che assegnano molte insufficienze al classe '97 viola, valutato da quasi tutti come il peggiore in campo. "Una sola cosa fatta bene in un'ora di gioco", scrive il Corriere dello Sport a cui fa eco anche la Gazzetta: "Intristito alla Fiorentina, poco cattivo in azzurro. Che succede? ". Ecco i voti nel dettaglio:

Gazzetta: 5

Corriere dello Sport: 5

La Nazione: 5,5

Corriere della Sera: 4,5

Tuttosport: 5