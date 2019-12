CHIESA, Ha fatto di tutto per esserci ma i test...

Sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio si parla di Federico Chiesa e della sua indisponibilità per la sfida di questa sera contro la Roma: come spiega il quotidiano, la Fiorentina nel report di ieri ha escluso lesioni a carico della caviglia dell’esterno che però per il troppo dolore non può essere disponibile per la gara coi giallorossi. Magari con qualche giorno in più a disposizione - scrive il quotidiano - la situazione poteva essere diversa ma per la gare di questa sera giocata in anticipo la presenza si è resa impossibile. Lo staff e lo stesso giocatore con il trascorrere dei giorni avevano effettuato diversi tentativi per cercare di recuperarlo ma la situazione era dal principio alquanto complicata.