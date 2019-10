CHIESA, È l'attaccante più utilizzato da Mancini

Come riporta il Corriere dello Sport, Federico Chiesa è l'attaccante più utilizzato da Roberto Mancini nella sua esperienza con la Nazionale Italiana. Sono 13 le presenze per il gioiello della Fiorentina, che però ancora non ha trovato la via del gol. Tra tutti i giocatori utilizzati dal CT si piazza al terzo posto dietro a Jorginho e Bonucci, entrambi con 14 presenze e 2 gol.