CHIESA, E' Antognoni a dargli la prima scossa

Come sottolinea La Nazione, la serata di ieri in cui è stato presentato il libro su Giancarlo Antognoni "Volevo fare il calciatore" è stata utile anche per affrontare i temi di attualità. In particolare per ciò che riguarda il delicato momento di Federico Chiesa, al quale il dirigente ha dato la prima scossa: "Ormai è un ragazzo maturo, non ha bisogno di consigli. In questa fase non è il Federico che conosciamo e ci aspettiamo una reazione".

LEGGI QUI TUTTE LE DICHIARAZIONI DI ANTOGNONI