CHIESA, Demiral o Pellegrini nell'affare

C'è sempre Federico Chiesa al centro dei pensieri della Juventus. Mentre il giocatore insiste per avere il via libera da Commisso, la Juve lavora per fargli spazio nella rosa visto che il reparto avanzato è affollatissimo. Prima mossa, la cessione di Kean poi un'altra tra Higuain, Dybala e Mandzukic. Così Chiesa e Viola lavorano per trovare un compromesso. La sensazione insomma è che al rientro a Firenze inizia l'atto secondo. Se l'ambizione di Chiesa è chiarissima, la Juve tenterà la Fiorentina con una cinquantina di milioni e magari una contropartita, una potrebbe essere il terzino sinistro Luca Pellegrini. Ma la Fiorentina potrebbe entrare in gioco anche nell'operazione del difensore turco Merih Demiral in prestito (dopo quello al Sassuolo), con la Juve che risparmierebbe sull'ingaggio e manterrebbe il controllo sul giocatore, ammorbidendo magari il club viola sul fronte Chiesa. Lo scrive Tuttosport.