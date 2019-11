CHIESA, Dalla tempesta alla rinascita: riecco Fede

Tanto spazio alla rinascita di Federico Chiesa in azzurro sulle pagine odierne de Il Corriere Fiorentino: come sottolinea il quotidiano, l'attaccante viola è stato al centro della tempesta. Colpa di un rendimento al di sotto delle aspettative, e di un atteggiamento non sempre gradito a critica e tifosi. Basta pensare a quanto successo contro il Parma, a quel pallone perso che ha portato al gol di Gervinho, e ai primi mugugni del Franchi e a Mancini che, dopo averne fatto un titolare inamovibile della sua gestione, lo ha spedito in panchina per la gara contro la Bosnia. Attorno al gioiellino viola insomma, tirava una brutta aria. Eppure, proprio grazie alla Nazionale, Federico è tornato a splendere con uno show fatto di un gol, due assist e due pali. E questo proprio nel giorno in cui raggiungeva papà Enrico a quota 17 presenze in azzurro.