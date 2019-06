CHIESA, Commisso vuole trattenerlo: ecco come

Rocco Commisso ha fatto sapere ai suoi amici più stretti che Federico Chiesa non si tocca, ne ha parlato anche con i fratelli Della Valle. Su questo punto - scrive il Corriere della Sera - i vecchi e i nuovi proprietari hanno identità di vedute: la Viola del futuro non può prescindere dal classe '97. L'italo-americano proverà ad ingolosire l'attaccante offrendogli un sostanzioso aumento salariale e forse anche la fascia di capitano. Alla Juve sono sicuri di avere in pugno il ragazzo, così come l'Inter, spinta da Conte, non demorde. Ma il fondatore di Mediacom non ha intenzione di presentarsi a Firenze cedendo il miglior giocatore.