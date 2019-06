CHIESA, Commisso prova a blindare la bandiera viola

Come scrive La Nazione, lo scenario più probabile è che Federico Chiesa non abbia altra strada che dire sì alla nuova proposta di Firenze. La Juventus ha offerto al classe '97 cinque anni di contratto con ingaggio di 5 milioni netti a stagione a salire. Sul discorso tra l'attaccante e Rocco Commisso peserà non poco la volontà del giocatore, che vorrà sfruttare la prossima stagione per arrivare ad essere un protagonista sicuro dell'Europeo con la Nazionale di Mancini. Da tenere sotto osservazione anche l'Inter, la quale aveva offerto alla Fiorentina 50 milioni più il cartellino di due giocatori. Per quanto riguarda il mercato straniero, c'è il Bayern Monaco che punta sull'ingaggio stallare, ma mai ha bussato alla porta della Fiorentina ufficialmente. Magari ci proverà con Commisso.