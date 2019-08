Quando è arrivato Rocco Commisso ha subito detto che non avrebbe fatto promesse che non sarebbe stato in grado di mantenere. Ma ad un bambino del Meyer aveva atto un'eccezione egli aveva promesso che avrebbe tenuto Federico Chiesa. Ieri in conferenza il patron viola ha precisato: "Sono stato di parola con un bambino del Meyer". Come scrive La Nazione è stata una promessa mantenuta.