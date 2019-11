CHIESA, Che risposta in azzurro. Silenzio coi viola

Come spiega questa mattina l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport-Stadio, Federico Chiesa la sua risposta a Roberto Mancini l’ha data, a suon di gol, assist e pali presi nella partita di Palermo contro l’Armenia. Quella a Vincenzo Montella, dopo tre gare passate senza il “professore” Ribery al suo fianco, l’esterno viola la può dare già questa domenica contro l’Hellas Verona, una partita che dovrà servire per cancellare la brutta sconfitta di Cagliari. Ma la risposta ad presidente Commisso e al ds Pradè in merito a un eventuale prolungamento di contratto? Qui - scrive il giornale - pare che le difficoltà siano più grosse. La società viola i suoi segnali li ha lanciati, la proposta definitiva arriverà a gennaio ma per adesso è silenzio assoluto.