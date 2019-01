CHIESA, Che numeri: è il re di dribbling e chance

L'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino questa mattina propone l'elenco di quelli che sono i numeri fin qui collezionati da Federico Chiesa in questa prima parte di stagione, a testimonianza del suo evidente miglioramento: il numero 25 viola, in questo 2018-2019, ha già messo insieme sette gol (cinque in campionato, due in Coppa) e sei assist. Non solo. Fede, al momento, è primo in Serie A per dribbling riusciti (2,3 di media a partita), quarto per tiri in porta (61, in una graduatoria dominata da Ronaldo, a quota 100 tentativi), ha colpito due pali, ha creato 37 occasioni da gol e corre 9,8 km di media a gara. Talmente resistente, da aver segnato tutti i gol della sua stagione nei secondi tempi e, spesso, nell’ultimo quarto di partita. Quando gli altri arrancano, lui accelera.