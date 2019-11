CHIESA, Caute speranze ma oggi servirà la svolta

Anche l'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino si concentra questa mattina su Federico Chiesa e sulle possibiltà di scendere in campo domani sera contro il Lecce. Come sottolinea il quotidiano, ieri, trapelavano (caute) speranze sulla sua disponibilità anche se sembra più probabile che parta dalla panchina. Dall’inizio o a partita in corso sarà comunque l’atteggiamento il banco di prova importante. Tutti insomma, sperano che sia lo stesso calciatore a voler mandare un segnale. Ci proverà oggi, provando a lavorare col gruppo, e se le risposte saranno positive si metterà a disposizione. In quel caso, Montella, potrebbe tornare all’antico. A quel 3-5-2 (con Federico e Ribery in attacco) che tanto aveva funzionato fino a poche settimane fa. In mezzo al campo, torneranno Pulgar e Castrovilli, mentre in difesa Ceccherini sembra in vantaggio su Ranieri per sostituire Pezzella.