CHIESA, C'è ottimismo sul suo recupero per Brescia

Sensazioni positive intorno a Federico Chiesa, subito dopo la prima sgambata di ieri. La Nazione di oggi scrive che il 25 viola ha iniziato un percorso di allenamenti personalizzato, senza una data di scadenza. Dopo l'infortunio rimediato con l'Italia, l'esterno della Fiorentina sarà valutato giorno per giorno, e la speranza è quella di poterlo recuperare in tempo per la trasferta contro il Brescia lunedì sera. L'ottimismo, per il momento, cresce.