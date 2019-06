CHIESA, Altro tormentone e la strategia del silenzio

Il Corriere Fiorentino di oggi in edicola racconta della situazione, definita come tormentone, che circonda Federico Chiesa, e della strategia del silenzio che l'esterno della Fiorentina sta adottando e che presumibilmente continuerà a mantenere anche nei prossimi venti giorni di vacanza. Il suo futuro è in cima alla lista delle priorità viola, con Rocco Commisso che - almeno a parole - lo avrebbe comunque blindato. Ma l'interesse, e la proposta, della Juventus è cosa nota, anche se con la nuova proprietà non si registrano ancora contatti. Lo sbocco potrebbe avvenire tramite un contatto tra le parti, ancora però non programmato.