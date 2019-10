CHIESA, 5 in pagella: il giallo lo innervosisce

Chi non ha convinto i quotidiani è Federico Chiesa, da più parti valutato con un 5 in pagella per la prestazione di ieri sera contro il Brescia. Il 25 viola non riesce mai a sfondare la difesa avversaria e, come sottolinea per esempio il Corriere dello Sport, si fa innervosire dall'ammonizione per presunta simulazione. Questi i voti per 'attaccante viola:

Gazzetta: 5

Corriere dello Sport-Stadio: 5

Corriere Fiorentino: 5,5

Tuttosport: 5,5

FirenzeViola.it: 5,5