Chi marca Modric? CorFio: "C'è un ballottaggio tra Nodur e Fagioli"

Come scrive il Corriere Fiorentino, chi sarà incaricato di seguire lungo il campo il veterano Luka Modric, domenica sera a San Siro, dovrà accollarsi oneri e onori di una marcatura fondamentale, ma al tempo stesso potrà diventare un’arma per mettere in crisi la manovra milanista e alimentare quella viola. Con il recupero di Sohm il ballottaggio è ampio, ma molto dipenderà dall’assetto tattico.

È già possibile immaginare un tris di candidati: Mandragora, Nicolussi Caviglia, e Gudmundsson e Fazzini che si giocheranno una maglia sulla trequarti (potrebbero anche giocare insieme). Sono soprattutto Ndour e Fagioli a sperare di ricevere la fiducia del tecnico.