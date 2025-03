Chi insieme a Kean giovedì? Con il recupero di Gud, in tre per un posto

Il Corriere dello Sport - Stadio si chiede chi giocherà accanto a Kean nel collaudato 3-5-2. Beltran o Zaniolo? O perché no Gudmundsson? Proprio la partita con il Lecce ha riproposto a sua volta l’islandese in modo del tutto inaspettato, ad appena dodici giorni di distanza dalla frattura del coccige rimediata contro il Como il 16 febbraio. Un recupero repentino, in nettissimo anticipo sui tempi ipotizzati e previsti per un guaio del genere, forse per l’entità meno rilevante dell’infortunio, sicuramente per la volontà di Gud di mettersi presto alle spalle quest’altro guaio e provare a dare una svolta alla propria stagione.

Così il mese e chissà di assenza è diventato nemmeno due settimane: per la soddisfazione di Palladino che da ieri ha di nuovo l’attacco al completo.