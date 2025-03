Chi in porta contro il Panathinaikos? Terracciano potrebbe essere "difeso"

vedi letture

Il Corriere dello Sport - Stadio si occupa del ballottaggio in porta in vista del Panathinaikos. Palladino opterà per la coerenza schierando Pietro Terracciano, o ridurrà le probabilità di rischio impiegando David De Gea? Le ultime prestazioni di entrambi lasciano un po' a desiderare, perché è vero che Terracciano ha combinato una papera solare ad Atene ma è altrettanto vero che De Gea ha commesso un errore sulla respinta del tiro di Scott McTominay, ieri l'altro, allo stadio Maradona di Napoli.

Difficile biasimare Palladino nel caso in cui decidesse di riservare la panchina a Terracciano: in un certo senso lo preserverebbe da eventuali nuove polemiche consentendogli di sperare in una nuova occasione la volta successiva. Anche perché l'obiettivo di tutti è passare il turno, a qualunque costo.