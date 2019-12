CHELSEA, Ristabiliti i rapporti con la Viola

La Nazione oggi in edicola rivela un importante dettaglio relativo al viaggio che Daniele Pradè e Joe Barone fecero a Londra o scorso 22 novembre. Secondo quanto riporta il quotidiano, i due dirigenti hanno incontrato il Chelsea a colazione, poi a pranzo l'Arsenal e nel pomeriggio il Tottenham. L'incontro con i blues in particolare è servito per interrompere una crisi diplomatica durissima, successiva alla questione Salah. Fu per questi cattivi rapporti che alla fine Pasalic non è approdato in viola nonostante Corvino avesse offerto anche una formula migliore rispetto all'Atalanta. Riallacciare i rapporti con il Chelsea potrebbe essere importante anche dal punto di vista del mercato, visto che gli inglesi hanno un parco giocatori enorme. Grazie alla visita in UK di Pradè e Barone, ora anche la Fiorentina può sedersi al tavolo con i blues.