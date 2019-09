CHAMPIONS DONNE, Troppo Arsenal: 0-4 al Franchi

Quattro gol per l'Arsenal, due annullati per fuorigioco e una qualificazione agli ottavi di Champions quasi impossibile da riacciuffare. Brutta batosta per la Fiorentina Women's che vede così svanire il sogno di battere le ben più quotate rivali. A decidere l'incontro la doppietta di Miederna e i gol di Little ed Evans. Nota lieta il pubblico che è stato straordinario e che ha visto la presenza in tribuna di Joe Barone, Daniele Pradè e Giancarlo Antognoni, ma anche quella di Vincenzo Montella, Franck Ribery, Kevin-Prince Boateng e Cyril Thereau. A riportarlo è il Corriere dello Sport.