CHAMPIONS, Che lotta: In tre punti cinque squadre

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Sulle sue pagine odierne il Corriere dello Sport si sofferma sulla volata per la Champions League che coinvolge tra le altre squadre anche la Fiorentina. Se il Milan, terzo in classifica, ha un margine di quattro punti sul Bologna, dietro la situazione è molto più calda. Per il quarto posto infatti ci sono otto squadre in sette punti. Bologna, Napoli, Fiorentina, Atalanta, Roma addirittura sono racchiuse in sole tre lunghezze. Dietro poi ci sono Torino, Monza e Lazio.