CHAMPIONS, Atalanta, Bologna e Viola le outsiders

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Nell’analizzare la corsa alla Champions League la Gazzetta dello Sport dà già (quasi) per assodata la presenza di Inter Juventus e, seppur con qualche riserbo in più, del Milan. Per quanto riguarda la lotta al quarto posto, invece, la rosea scrive: “Outsider? L’Atalanta ha alle spalle tre partecipazioni alla Champions ed è in crescita. La Fiorentina, quarta, non attraversa il suo momento migliore, come certificato dalla batosta contro il Napoli nella semifinale di Supercoppa italiana.

Il Bologna è volato troppo in alto, vicino al sole, e si è scottato un po’, ma si riprenderà. Le outsider, nel senso delle squadre che pochi avrebbero pronosticato in estate, sono queste tre…La Roma è un’incognita, nel bene e nel male, perché tale è De Rossi, alla seconda esperienza da tecnico. La prima, nella scorsa stagione, in Serie B alla Spal, non finì benissimo”.