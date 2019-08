CESSIONI, Già in 16 hanno lasciato Firenze. Lafont...

Già in sedici hanno lasciato la Fiorentina, secondo quanto ricostruisce il Corriere dello Sport. Senza contare i prestiti non riscattati, il primo a partire è stato Lafont, in prestito annuale, poi ci sarà tempo per capire se riportarlo a Firenze o meno. Allo Slavia Praga sono finiti Graiciar e Hancko, Vitor Hugo ha salutato ed è andato al Palmeiras per 5 milioni. Via anche Veretout e Saponara i cui eventuali riscatti di Roma e Genoa porteranno ai viola 17 e 3.8 milioni. Laurini è andato al Parma, Zekhnini al Twente. Tra i giovani Trovato e Baez sono andati al Cosenza (l'uruguaiano a titolo definitivo, per l'attaccante italiano i viola hanno previsto il controriscatto). Ancora sono andati in prestito al Gubbio Lakti e Meli, Zanon al Pordenone, Ghidotti alla Pergolettese e Mosti all'Arezzo così come Caso (ormai però svincolato). In attesa di sistemazione restano Cristoforo, Dabo e Eysseric mentre per Thereau potrebbe profilarsi una rescissione.