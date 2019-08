CESSIONI, Dabo e Cristoforo rimangono. Thereau...

Sulle pagine del Corriere Fiorentino si fa il punto sulle cessioni in casa Fiorentina. L'unico che dovrebbe rimanere è Bryan Dabo considerando che la sua compagna ieri ha scritto su Instagram: "l'ultimo giorno prima di avere un nostro appartamento". A meno di clamorosi cambiamenti il centrocampista infatti resterà ancora alla Fiorentina. Lo stesso destino dovrebbe toccare a Cristoforo. Per caratteristiche potrebbe tornare più utile di Dabo e per lui le offerte non mancano. Non si muove niente invece per Eysseric e Thereau. Per quest'ultimo, dopo aver rifiutato l'offerta della Fiorentina di rescissione contrattuale, non è andato in porto neanche il suo passaggio in Iran all'Esteghlal. Pare che dietro questa operazione saltata ci sia stata la rottura tra l'allenatore Stramaccioni e i dirigenti.