CESSIONI, Con Veretout e Hugo tesoretto da 23 mln

Sulle pagine de La Nazione si fa il punto sulle trattative di mercato sia in entrata che in uscita per quanto riguarda la Fiorentina. La cessione di Jordan Veretout alla Roma è dietro l'angolo. Le due squadre si sono accordate su una valutazione di circa 19 milioni, bonus compresi, e il via libera c'è stato nella serata di ieri. In partenza anche Vitor Hugo, conteso tra Besiktas e Palmeiras. Queste due cessioni porterebbe nelle casse della Fiorentina un tesoretto da 23 milioni che verrebbero reinvestiti subito su: Pol Lirola e Diego Demme. Il quotidiano fa i nomi di Llorente che naturalmente ha delle richieste da top; e quello di Borja Valero che si farà solo a prezzi bassi.