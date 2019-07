CESSIONI, Biraghi può partire. Laurini-Parma. Cholito...

Sul fronte delle partenze, oltre a Veretout, anche Biraghi potrebbe andar via. Per Laurini la destinazione è il Parma. In bilico, poi, c'è sempre Simeone: il Sassuolo era interessato (così come la Fiorentina Duncan), ma poi la scelta si è orientata su Caputo. C'è stato un sondaggio dell'Atalanta, infatti a Gasperini il Cholito piace ma la priorità al momento è Joao Pedro. Lo riporta la Repubblica.